Рецензии

Автор совершенно прав. Помните знаменитые книги- "Радио - это просто", "Телевидение - это просто"! Многие, еще в школьном возрасте прочитав эти книжки просто шли учиться на радио инженера! Надо, про то же электричество сочинять сказки для маленьких, мультики и прочее. Это популяризация науки!Но.. насчет электричества! Вся наша цивилизация построена на электричестве, а что это такое толком не знает никто. Ну, допустим в металлической рамке вращающейся между магнитами возникает ток. А почему? Говорят - из-за электро-магнитного поля Земли. А оно откуда взялось? Дальше совсем уж фантастика: это поле формирует металлическое земное ядро вращающееся внутри нашей планеты. Кто это ядро видел?Здесь невероятное количество вопросов.