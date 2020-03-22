Наталья Кольцова

Если ты- "Homo Мятущийся" между sapiens и spiritus, то ты- мой читатель.

В моих статьях ты найдёшь размышления о спасении,

о Троице и дьяволе, жертвоприношении и грехопадении, причастии и покаянии, молитвах и иконах,

о Силе христианской любви, пробивающей скорлупу своего "Я".

Ты также найдёшь

сенсационную расшифровку скандально известного числа 666,

соединение мировых религий в одну цепь парадигм богопознания,

оправдание "жестокости" Бога с помощью идеи эволюции,

попытку выяснить: было ли изгнание из рая промыслительным?,

и ЗАЧЕМ всёж Бог создал этот безумный мир?

Ух! Встаём на крыло, взметнувшийся мой Читатель!



СR. Любое копирование, цитирование, пародирование категорически... приветствую.



Мой канал на ЮТУБе "Наталья Кольцова. Доля истины о религии":

Видео "1.Две эволюционные лестницы" https://youtu.be/f0TkdT2lSO8

Видео "2.Двойственность человека и религия" https://youtu.be/X2fJiDtlCOU

Видео "3.Происхождение человека. Часть 1 Рождение любви"

Видео "4.Происхождение человека. Часть 2 Рождение совести"



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