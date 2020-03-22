Наталья Кольцова
В моих статьях ты найдёшь размышления о спасении,
о Троице и дьяволе, жертвоприношении и грехопадении, причастии и покаянии, молитвах и иконах,
о Силе христианской любви, пробивающей скорлупу своего "Я".
Ты также найдёшь
сенсационную расшифровку скандально известного числа 666,
соединение мировых религий в одну цепь парадигм богопознания,
оправдание "жестокости" Бога с помощью идеи эволюции,
попытку выяснить: было ли изгнание из рая промыслительным?,
и ЗАЧЕМ всёж Бог создал этот безумный мир?
Ух! Встаём на крыло, взметнувшийся мой Читатель!
СR. Любое копирование, цитирование, пародирование категорически... приветствую.
Мой канал на ЮТУБе "Наталья Кольцова. Доля истины о религии":
Видео "1.Две эволюционные лестницы" https://youtu.be/f0TkdT2lSO8
Видео "2.Двойственность человека и религия" https://youtu.be/X2fJiDtlCOU
Видео "3.Происхождение человека. Часть 1 Рождение любви"
Видео "4.Происхождение человека. Часть 2 Рождение совести"
Произведений: 118
Получено рецензий: 188
Написано рецензий: 95
Читателей: 16052
Литературный дневник
Познать Божий замысел так же трудно, как собрать дождь в бутылку. Сумасшедший пытается это сделать, но итог трагичный. Но самое дискомфортное в фильме- это долгий взгляд Янковского, обращённый к зрителю, ко мне. Я сама должна что-то познать, ответить на...
Произведения
- Resume - миниатюры, 22.03.2020 16:54
- Annotatio... Смыслы - миниатюры, 21.09.2020 14:21
- Illustratio... Две эволюционные лестницы - миниатюры, 19.11.2020 09:55
- Монополитеизм- всемогущество и множественность - философия, 25.10.2021 16:50